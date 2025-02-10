Alkollü Sürücünün İlginç Mazaretleri - Son Dakika
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Alkollü Sürücünün İlginç Mazaretleri

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Bursa'da alkollü sürücü, su ile gargara yaparak polisin sabrını zorladı, 1.48 promil ölçüldü.

10.02.2025 16:05
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Alkollü sürücüden şaşkına çeviren yöntem

Alkollü sürücü trafik polisinin sabrını böyle sınadı

Aldığı alkolü seyreltmek için 6 kez suyla gargara yaptı ama faydası olmadı

BURSA - Bursa'da alkol uygulaması yapan ekiplerin sabrı bir kez daha sınandı. Ayakta durmaya mecali olmayan sürücü, 6 kere ağzını çalkalamasına rağmen 1.48 promil alkollü çıktı. Sürücünün arkadaşları ise polis ekiplerinin işini yapmasına engel olmaya çalıştı. Emniyete götürülürken alkollü sürücünün sıkıştığını belirten arkadaşları polisten daha geniş araç istedi. İlginç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarına uygulama noktaları kurarak alkollü sürücülerin önüne geçmeye devam ediyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan ekipler, şüphelendikleri aracı durdurdu. Aracın kontrolleri yapıldığı sırada sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi. Su ile ağzını 6 kez çalkalayan ve ayakta durmaya mecali olmayan sürücü, yapılan kontroller sonrası 1.48 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücünün alkollü arkadaşları ise trafik ekiplerine işini yaptırmamak için 40 takla attı. Polis memurunun "İşimi yapmama engel oluyorsun" demesine alınan alkollü sürücünün arkadaşı, "Ben mi engelledim, biz sizi seviyoruz. Ağlayacağım valla şimdi" diye konuştu.

"Yakalananları mahkum gibi götürmeyin, daha geniş araba olsun ya"

Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, arkadaşı ise olay yerinde bulunan basın mensubuna, "Trafikte yakalananları mahkumlar gibi sıkışık sıkışık götürmeyin. Daha geniş arabalar olsun. İnsanlar rahat binsin arabaya. Kendini mahkum gibi hissetmesin. Psikolojik korku yaşıyor insanlar ister istemez" dedi. Gazetecinin 'Arkadaşın mahkum gibi mi gitti' sorusuna ise, "Öyle gitti valla, bende üzüldüm" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA

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