Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
30.06.2025 18:10  Güncelleme: 18:29
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Mersin'in Anamur ilçesinde, alkollü sürücü tarafından çarpılan belediye temizlik görevlisi Adem Oğuz, hastanede hayatını kaybetti. Oğuz'un cenazesi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu belediye temizlik görevlisi Adem Oğuz, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem S. idaresindeki 33 ADE 207 plakalı Anamur Belediyesi'ne ait çöp toplama aracına temizlik görevlileri çöp aldığı sırada aynı istikametten hızla gelen 1. 93 promil alkollü olduğu öğrenilen Ali B. yönetimindeki 07 AHA 930 plakalı Toyota marka otomobil çarptı. Kazada kamyona çöp konteynerini almaya çalışan temizlik personellerinden Adem Oğuz (44) ve Yusuf Alataş (43) ile otomobilde bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan temizlik personellerinden Adem Oğuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi tamamlanan alkollü sürücü Ali B. ise taburcu edilmesinin ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan temizlik personeli Oğuz'un cenazesi Anamur ilçesine tekrar getirilerek belediye önünde tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Durmuş Deniz, ilçe protokolü, Oğuz'un yakınları, arkadaşları ve belediye personeli katıldı. Başkan Deniz'in konuşmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra Kalınören Mahalle Mezarlığı'nda dualarla gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öteyandan kazada yaralanan diğer temizlik personeli Alataş'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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