Alkollü Sürücünün Zor Anları

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İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde alkollü araç kullanırken polisten kaçan sürücü, polise, "Artist artist geldin ya bana, kelepçeyi de takacaktın takamadın" dedi. Sürücünün aracı kullanması için çağırdığı arkadaşının ise yapılan sorgulamasında aranması olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Avcılar ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alkollü bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı. Sürücü polisten kaçmaya çalışırken yakalandı. Alkol testini reddeden sürücünün ehliyetine el konuldu. Aracı alması için sürücü tarafından bir arkadaşı çağrıldı. Çağrılan arkadaşının da aranma kaydı çıktı. Aranması olan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Artist, artist geldin ya bana"

Sürücü kendisini çeviren polislere ise zorluk çıkardı. Alkollü şahıs polise, "Yaşça benden büyüksün ya. Artist artist geldin ya bana, kelepçeyi de takacaktın takamadın. Baba takabiliyorsan yine tak. Beni keşke karakola götürsen" dedi. Şahıs yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL