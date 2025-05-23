Alkollü Sürücüye 14 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 14 Bin TL Ceza

Alkollü Sürücüye 14 Bin TL Ceza
23.05.2025 11:10
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Eskişehir'de alkollü sürücü 13 km kaçtı, kazayla durdu ve ceza aldı. Babasından sitem yedi.

Eskişehir'de bir araca çarpıp 13 kilometre kaçan ve kaza yaparak duran 2.84 promil alkollü sürücüye 14 bin 772 idari para cezası kesilirken, olay yerine gelen babası, "Yazıklar olsun sana. Devede de boy var ama eşeğin arkasında gidiyor" diyerek sitem etti.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde S.T. yönetimindeki 26 YC 432 plakalı otomobil, Ömer Faruk Kocabaş idaresindeki 26 AHD 732 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sarsılan Ömer Faruk Kocabaş ve eşi, kendilerine çarpan aracın kaçtığını fark etti. Kaçan sürücüyü 13 kilometre takip eden Ömer Faruk Kocabaş, Gökmeydan Mahallesi Borsa Caddesi üzerinde alkollü şahsın kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle spin atan araç, daha fazla kaçamadı. Olay yerine ise Ömer Faruk Kocabaş'ın yakınları başka bir araçla geldi.

"Yazıklar olsun sana"

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ayakta durmakta gülük çeken S.T., Ömer Faruk Kocabaş'a polise haber vermemesini, aralarında anlaşmak istediğini ve ertesi gün aracı yaptıracağını söyleyerek dil döktü. Cep telefonun şarjı da biten şahıs, çarptığı Ömer Faruk Kocabaş'ın telefonundan babasını aradı. Olay yerine gelen baba S.T.'ye, "Oğlum ben seni nereye yolladım. Yazıklar olsun sana. Devede de boy var ama eşeğin arkasında gidiyor" diyerek sitem etti.

14 bin 772 idari para cezası kesilen sürücü darp raporu talep etti

Trafik polislerinin kontrollerinde S.T.'nin 2.84 promil alkollü olduğu tespit edilirken, şahsın polise "Alkollü müyüm?" diye sorması şaşırttı. Şahsa, alkolü araç kullanma, tehlikeli araç kullanma ve kaza yeri terk etmek başta olmak üzere bir dizi maddeden toplamda 14 bin 772 idari para cezası kesilip, ehliyetine el koyuldu.

Öte yandan S.T., darp edildiğini iddia ederek hastaneden darp raporu almak istediğini polise bildirdi. Basın mensuplarının "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna "Sana ne" şeklinde yanıt veren S.T., "Sen ikide bir neden çekiyorsun? Bunu çekme zorunluluğun mu var? Sana ne. Ben çarptığım kişinin masrafını ödüyor muyum, ödüyorum" şeklinde konuştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Anlaşalım demeye başladı ama nasıl güvenelim?"

Kaza hakkında konuşan Ömer Faruk Kocabaş, "Yaklaşık saat 8 civarı Batıkent'teki evime doğru gidiyordum, araçta eşim de vardı. Sola sinyal verdim, tam döneceğim sırada alkollü bir şahıs soldan vurdu, bu yüzden düz devam etmek zorunda kaldım. Sonrasında kaçmaya başladı. Arkasından kornaya bastım, selektör yaptım, dur diye. Durmadı, oradan çevre yoluna çıktı, ben de peşinden gittim. Bu, sanayiye doğru girdi, ben de peşinden devam ettim. Borsa Caddesi'nde dönerken yine kontrolünü kaybetti, hızlı girdiği için. Kontrolünü kaybedince araç yan döndü. Ben de arkasından geldiğim için durdum. Kapıyı açtım ve dedim ki "Kardeşim, niye durmuyorsun?" Orada yere yattı. Zaten alkollü, bayağı alkollü, yani kendinde değil. Anlaşmaya çalışıyor ama dedim ki: "Durduğumuz yerde, çarptığın yerde gelip 'Abi, kaza oldu, anlaşalım' desen, sıkıntı yok, bir şekilde anlaşırız. Kaza olur, bunlar normal." Ama durmadı. Arabada eşim var, çok korktu. İlk önce arabanın sol kapısına çarptı, tam benim olduğum yere. Ben de zaten arabada çok fena sarsıldım. Anlaşalım demeye başladı ama nasıl güvenelim? Anlaşacak insan orada durup anlaşırdı. "Yarın gel dükkanıma" diyor. "Gel, yapayım" diyor. Ama orada durmayan adamın sözüne nasıl güveneceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücüye 14 Bin TL Ceza - Son Dakika

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