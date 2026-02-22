Alkollü Sürücüye 17 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Alkollü Sürücüye 17 Bin Lira Ceza

Alkollü Sürücüye 17 Bin Lira Ceza
22.02.2026 03:05
Karaman'da, 'dur' denilmesine uymayan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza kesildi, aracı otoparka çekildi.

Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak geri manevra ile kaçmaya çalışan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza kesildi. Araç otoparka çekildi.

Olay, Üniversite Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan Yunus polislerini gören K.Ö. idaresindeki 06 CUL 631 plakalı pikap, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Pikap sürücüsü Yunus ekiplerince kısa sürede yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücü K.Ö.'nün 0.62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken, 'dur' ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 17 bin lira para cezası kesildi.

Araçsa trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
