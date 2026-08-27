Alkollü Sürücüye 450 Bin Lira Ceza

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaklaşık 300 metre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrolde 3,86 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 450 bin lira ceza uygulandı.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1261 Sokak üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.A., kullandığı otomobille kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yaklaşık 300 metre sonra durdurulan otomobilin sürücüsü yakalandı. Polis otosunda alkometre ile kontrolü yapılan sürücünün 3,86 promil alkollü olduğu belirlendi. M.A.'nın daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Sürücüye, ikinci kez alkollü araç kullanmak, polisin 'dur' ihtarına uymamak ve daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen araç kullanmak nedeniyle toplam 450 bin lira ceza kesildi. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

M.A., işlemlerinin ardından polis merkezine götürülürken otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.