Alkollü Sürücüye 450 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücüye 450 Bin Lira Ceza

Alkollü Sürücüye 450 Bin Lira Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 300 metre kovalamacanın ardından yakalandı.

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaklaşık 300 metre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrolde 3,86 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 450 bin lira ceza uygulandı.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1261 Sokak üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.A., kullandığı otomobille kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yaklaşık 300 metre sonra durdurulan otomobilin sürücüsü yakalandı. Polis otosunda alkometre ile kontrolü yapılan sürücünün 3,86 promil alkollü olduğu belirlendi. M.A.'nın daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Sürücüye, ikinci kez alkollü araç kullanmak, polisin 'dur' ihtarına uymamak ve daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen araç kullanmak nedeniyle toplam 450 bin lira ceza kesildi. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

M.A., işlemlerinin ardından polis merkezine götürülürken otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüye 450 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:39
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
09:26
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
09:06
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı Nepal’deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 10:52:28. #7.12#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücüye 450 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement