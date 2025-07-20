Alkollü Sürücüye 5 Yıl Ehliyet Ceazası - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 5 Yıl Ehliyet Ceazası

Alkollü Sürücüye 5 Yıl Ehliyet Ceazası
20.07.2025 00:50
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Aksaray'da kaçan alkollü sürücü, polis tarafından durdurularak 5 yıl ehliyetine el konuldu.

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kameralara da yansıyan kovalamacayla ara sokakta önü kesilerek durdurulurken, sürücü hala gaza basıp kaçmaya çalışınca polis memuru aracın diğer kapısını açıp içeriye girerek kontağı alıp aracı durdurdu. 4 ay öncede aynı muayenesiz araçla, aynı promil oranıyla yine ehliyetsiz yakalanan sürücü 3. kez alkollü yakalanınca 2 yıllığına el konulan ehliyetinin el konma süresi 5 yıla çıkarıldı.

Olay Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 KP 166 plakalı hafif ticari araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp sürücü kaçmaya başlarken sürücü ve polis arasında kovalamaca başladı. Hacılar Harmanı Mahallesi ve Paşacık Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücüyü kaza yapmaması için uzaktan ve kontrollü takip yapan asayiş ekipleri trafiğin olmadığı bir sokakta aracın önünü keserek durdurdu. Buna rağmen sürücü kaçmak isterken, polis memuru hemen aracın diğer kapısını açarak kontağı alıp aracı durdurdu.

Ehliyetine 5 yıl el konulup 44 bin lira ceza kesildi

Araçtan indirilen Savaş K. (46) isimli sürücünün alkollü olduğunu ön gören asayiş ekipleri olay yerine trafik ekibi istedi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüye alkol metre üfletti. Yapılan alkol kontrolünde sürücü 1.03 promil alkollü çıktı. Sürücünün yapılan sorgulamasında daha önce de 2 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı, bu nedenle ehliyetinin 2 yıl süreyle içeride olduğu tespit edilirken, 3. kez alkollü olarak yakalanan sürücünün ehliyetine bu kez 5 yıl süreyle el konuldu. Araç plakasından yapılan sorgulamada ise aracın muayenesiz olduğu tespit edilirken, sürücüye alkollü araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak ihlallerinden toplam ceza 44 bin 33 lira para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

Aynı muayenesiz araç, aynı şahıs, aynı promil alkol ve aynı kaçış taktiği

Savaş K. isimli sürücü geçtiğimiz Mart ayında da yine gece yarısı bir tesiste alkollü araç kullanırken polis ekiplerince yakalanmış, üstelik yine aynı muayenesiz araç, yine ehliyetsiz ve yine 1.03 oranındaki aynı promille yakalanması da dikkat çekti. Adli işlemler gereği asayiş ekiplerince gözaltına alınan Savaş K. önce sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne, ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Ayrıca sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem tahkikatı başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

aksaray, Polis, Son Dakika

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