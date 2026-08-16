Alkollü Sürücüye Ceza

Eskişehir'deki trafik denetiminde 1.51 promil alkollü çıkan otomobilin sürücüsü sürücüye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi İşbulma Sokak'ta meydana geldi. Bölgede denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 26 ADT 492 plakalı otomobili durdurarak sürücü H.Ç.'yi kontrollerde bulundu. Yapılan alkol testinde sürücünün 1.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.