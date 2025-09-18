Alkollü Sürücüye Ceza ve Ehliyet İptali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Alkollü Sürücüye Ceza ve Ehliyet İptali

Alkollü Sürücüye Ceza ve Ehliyet İptali
18.09.2025 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta alkollü araç kullanan sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesildi, ehliyeti 6 ay geri alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yapılan kontrolde 0,69 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, ehliyetini teslim edip hastanede kan testi yaptırma hakkını kullanmak istediğini söyledi. İfadesi için polis merkezine götürülen Yasin D.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alındı.

Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. 07 ARM 138 plakalı aracıyla çevreyolu istikametine giden Yasin D., Sally Ç.'nin kullandığı 07 BYU 638 plakalı otomobille çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Tarafların anlaşamaması üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan alkol kontrolünde Yasin D.'nin 0,69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetinin alınmasının kendisi için sorun olmayacağını ve şoförünün kendisini götüreceğini belirten Demir, "Hastanede kan verme hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Polis ifadesini verdikten sonra hastaneye gidebileceğini söyleyince "Bir saat sonra hastaneye gidersem üzerine 15 promil ekleme yapılacak" diyerek talebini yineledi. Ekiplerce önce hastaneye götürülerek kan örneği alınan Yasin D., ardından ifade işlemleri için karakola götürüldü. Yasin D.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manavgat, antalya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücüye Ceza ve Ehliyet İptali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:44:56. #7.12#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücüye Ceza ve Ehliyet İptali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.