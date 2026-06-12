Alkollü Sürücüye Cezai İşlem

Bilecik'te alkollü araç kullanan sürücü jandarmadan kaçamadı.

Olay, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş Köyü Beşevler Mahallesinde meydana geldi. Jandarma trafik timlerince yapılan kontrolden durdurulan 11 RA 639 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin K.'de 1.00 promil alkol çıktı. Ekipler şahsa 0,50 promil üzerinde alkollü olarak araç kullanmak maddesi gereğince 25 bin TL para cezası uyguladı. Ayrıca Yasin K.'nin sürücü belgesine 6 ay süre ile el konuldu. - BİLECİK