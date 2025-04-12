Alkollü Sürücüye Kovalamaca: Ehliyeti İptal - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye Kovalamaca: Ehliyeti İptal

Alkollü sürücü, polis uygulamasından kaçarken yakalandı ve ehliyeti daimi iptal edildi.

12.04.2025 22:22
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Polis ile alkollü sürücü kovalamacası kamerada

Ehliyeti daimi iptal edilen alkollü aday sürücü, "Sizin işiniz yakalamak, bizim ki yakalanmamak"

AKSARAY - Aksaray'da polis uygulamasını görüp yoldan geri dönerek ters şeritten kaçan sürücü ile polisin kovalamacası kameraya yansıdı. Kovalamaca ile arazide yakalanan sürücü 0.71 promil alkollü çıkarken, aday ehliyeti bulunan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi. Polis memuruna, "Sizin işiniz yakalamak, bizim ki yakalanmamak" diyen sürücü ehliyetinin iptal edildiğini öğrenince uzun süre inanamadı. O sürücü birde marifetmiş gibi polis memuruna, "Vallahi ilk defa yakaladınız beni" diyerek adeta her zaman alkollü araç kullandığını itiraf eder gibi konuştu.

Olay Aratol Mahallesi Aratol Kavşağında yaşandı. Yolda alkol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yolan kendilerine doğru gelen 06 DKY 595 plakalı otomobile el feneriyle ikaz vererek 'dur' ihtarında bulundu. Uygulama noktasına 500 metre kala polisin ikazını gören sürücü frene basıp durmak yerine yoldan geri dönerek ters şeritten kaçtı. Aracın kaçması üzerine polis ekipleri de kaçan sürücünün peşine düştü. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca anı kameralara da yansırken, polis ekibi şahsın kaçtığı yöne tam tersi istikametten girip önüne keserek yakaladı. Yakalanan S.K. isimli sürücüye alkol metre ile ölçüm yapan polis sürücünün 0.71 promil alkollü olduğunu belirledi. Bunun üzerine araç sürücüsü işlemlerin yapılması için polis otosu başına alınırken, kimlik numarasından sorgulanan sürücünün aday sürücü olduğu tespit edildi. Aday sürücü olması nedeniyle sürücünün ehliyeti alkollü araç kullanmaktan daimi olarak iptal edildi. Ehliyetinin iptal edildiğini öğrenen sürücü bir süre şoka girip defalarca polis memurlarına ehliyetini sordu. Ehliyetinin iptal edildiğine inanamayan sürücü daha sonra polis memurlarına, "Sizin işiniz yakalamak, bizim ki yakalanmamak" dedi. Bir de marifetmiş gibi "Vallahi ilk defa yakaladınız beni" diyerek adeta her zaman alkollü araç kullandığını itiraf eder gibi konuşan sürücü, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da, "Lan abi nasıl çekiyorsun, vallahi billahi ayıp ediyorsun" diye tepki gösterdi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira ceza kesilirken, aday sürücü ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi. Araç ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücüye Kovalamaca: Ehliyeti İptal - Son Dakika

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