Alkollü Sürücüye Polis Havaya Ateş Açtı - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye Polis Havaya Ateş Açtı

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Bursa'da uygulama yapan polis, durmayan alkollü sürücüyü havaya ateş açarak yakaladı.

11.10.2024 09:26
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Uygulamadan kaçan alkollü sürücüyü polis havaya ateş açarak yakaladı: O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın güvenliği ve huzuru için uygulama yaptı. 150 polisin görev aldığı uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan uygulama noktasından kaçan bir şahsı polis havaya ateş ederek durdurdu.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda 150 polis görev alırken, durdurulan araçların sürücüleri denetlendi. Aranan şahıslar yakalanırken, kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı.

Alkollü sürücü polisleri sürükledi, kaza yaptı

Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler 16 PH 934 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. "Dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya çalışırken, ekipler aracı durdurmak için tutundu. Araca tutunan polisi hiçe sayan maganda, polisi sürükledi. Diğer polislerin havaya ateş açması sonucu otomobil, başka bir araca çarparak durdu.

Yusuf K.'nin alkol testinde 2.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Uygulama esnasında ceza yağdı

4 farklı noktada yapılan uygulamalarda 190 araç denetlendi. 484 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Sürücülere 70 bin TL cezai işlem uygulandı. 2 alkollü sürücüye ceza yazılırken, üzerinde 18 gram uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücüye Polis Havaya Ateş Açtı - Son Dakika

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