Alkollü Tır Şoförü Şehirde Tersten Gitti

Balıkesir'de alkollü olduğu iddia edilen tır şoförü, ters yönden giderek şehir merkezini birbirine kattı. Vatandaşların şikayeti sonrası polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye ceza kesildi.

Balıkesir'de gece 1.30 sularında yaşanan olay pes dedirtti. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nden Avlu Yaşam Alanı dönel kavşağına kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca ters yönden giden tır şoförü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Şehir trafiğini birbirine katan sürücüyü vatandaşların şikayeti sonrası polis ekipleri durdurdu. Yol boyunca kaldırımlara ve etrafa çarptığı tespit edilen sürücünün aşırı alkollü olduğu anlaşıldı ve hakkında cezai işlem yapıldı. Yaşanan trajik olayda şans eseri kimse yara almadı. - BALIKESİR