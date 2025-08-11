Alkolmetre Öncesi Su İçti, Cezayı Kaçırmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Alkolmetre Öncesi Su İçti, Cezayı Kaçırmadı

Alkolmetre Öncesi Su İçti, Cezayı Kaçırmadı
11.08.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta alkollü sürücü ceza aldı; 91 promil çıkınca 'Mahvoldum' dedi, görüntüye tepki gösterdi.

Manavgat'ta gerçekleştirilen alkol uygulamasında, alkollü olduğu tespit edilen sürücü alkolmetreyi üflemeden önce arkadaşının büfeden aldığı 5-6 şişe suyu içip ağzını çalkalayarak alkolün etkisini düşürmeye çalıştı. Bütün çabalarına rağmen 91 promil alkollü çıkan Sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu. Ceza haberini alınca, "Mahvoldum" dedi. Ayrıca, görüntü alan basın mensubuna defalarca "Abi sen ne çekiyorsun. Üzerime bir şeyler giyeyim bari" diyerek tepki gösterdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince Boğaz-Mendirek bölgesinde bisiklet, motosiklet ve otomobil sürücülerine alkol kontrolü yapıldı. Denetim sırasında 46 VF 914 plakalı hafif ticari aracı kullanan Hasan Olgun'un alkollü olduğu belirlendi. Trafik görevlisinin "Alkol aldınız mı?" sorusuna "Az bir alkol aldım" cevabını veren sürücü, alkolmetreyi üflemeden önce yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının büfeden aldığı çok sayıda suyu peş peşe içti. Ancak çabası sonuç vermedi. Yapılan ölçümde 91 promil alkollü olduğu tespit edildi.

"Abi sen niye çekiyorsun, üzerime bir şey giyeyim bari"

Araçta yolcu olarak bulunan ve ayakta durmakta zorlanan arkadaşı, "Ben gitmeyelim dedim ama o 'Hava kararınca çevirme olur, hemen gidelim' diye ısrar etti" dedi. Ceza işlemleri sırasında basın mensubuna defalarca "Abi sen niye çekiyorsun, üzerime bir şey giyeyim bari" diyen sürücü, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL para cezası ile karşılaşınca ve ehliyetine 6 ay el konulacağını öğrenince "Şimdi mahvoldum" ifadelerini kullandı.

"Hiç ceza yemedim" dedi, kendi itiraf etti

30 yıldır ehliyeti olduğunu ve bugüne kadar kırmızı ışık, emniyet kemeri veya alkolden hiç ceza almadığını öne süren Olgun, hemen ardından "Bir defa emniyet kemeri takmamaktan, bir defa da Çandır'da ambulans yoluna girmekten ceza geldi" diyerek kendini düzeltti. Alkollü sürücü ve arkadaşı, yüksek ceza ve ehliyetin alınmasına rağmen olay yerinden neşeli şekilde ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

alkolmetre, Manavgat, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkolmetre Öncesi Su İçti, Cezayı Kaçırmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:55
Söke-Kuşadası karayolunda çökme meydana geldi
Söke-Kuşadası karayolunda çökme meydana geldi
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:48:47. #7.12#
SON DAKİKA: Alkolmetre Öncesi Su İçti, Cezayı Kaçırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.