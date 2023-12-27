 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alman Turist Köprülü Kanyon'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Alman Turist Köprülü Kanyon'da Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gezmeye gittiği Köprülü Kanyon'da fotoğraf çekerken dengesini kaybeden Alman turist yaklaşık 50 metrelik kanyondan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Alman turistin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alman Turist Köprülü Kanyon\'da Hayatını Kaybetti
27.12.2023 - 14:24,
Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gezmeye gittiği Köprülü Kanyon'da fotoğraf çekerken dengesini kaybeden Alman turist yaklaşık 50 metrelik kanyondan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde bulunan Köprülü Kanyon'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ilıca- Kumköy Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde tatil yapmakta olan Tho Willienborg isimli Alman turist, Karabük Mahallesi Köprülü Kanyon'a gezmeye gitti.

Alman turist, Köprülü Kanyon mevkiinde tarihi Taş Köprü'ye 50 metre mesafede fotoğraf çekmek isterken yaklaşık 50-55 metre yükseklikten aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alman turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Alman turistin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Manavgat, Köprülü, turist, Kaza, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alman Turist Köprülü Kanyon'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika


14:32
Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:40
Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:30
ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı
13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor

Son Dakika
14:32 Hakem Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:30 ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
13:11 Petrol hırsızlığı Nijerya'da felakete neden oldu! 20 kişi yaşamını yitirdi
13:01 Türkiye'de sadece Siirt'te yetişen bıttımın kilosu 800 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 14:58:06. #1.13#
SON DAKİKA: Alman Turist Köprülü Kanyon'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement