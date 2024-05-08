Alman Turist Ürgüp\'te Peribacasından Düştü

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde manzarayı seyretmek için çıktığı peribacasında dengesini kaybeden Alman turist, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ayağı kırılan turist, UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi'nde manzarayı seyretmek için bir peribacasının üzerine çıkan Alman turist Roelin Post, ayağı kayarak yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda Alman turist, düştüğü yerden UMKE ekiplerince kurtarıldı. Post, kendisini kurtaran ekibe teşekkür etti.

Nevşehir'deki özel bir hastanede tedavi altına alınan Roelin Post'un sol ayağında kırık olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR