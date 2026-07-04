Almanya'da AfD Kongresine Büyük Protesto - Son Dakika
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Almanya'da AfD Kongresine Büyük Protesto

Almanya\'da AfD Kongresine Büyük Protesto
04.07.2026 13:19
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Erfurt'ta yüzlerce gösterici, AfD kongresini engellemek için yolları kapattı, polis müdahale etti.

Almanya'nın Erfurt kentinde yüzlerce gösterici, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) şehir fuar alanında gerçekleştirilen büyük kongresini engellemek için yolları kapattı, protesto düzenledi.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) kongresi sokakları karıştırdı. Yüzlerce protestocu, Almanya'nın Thüringen eyaletinin başkenti olan Erfurt'ta AfD Partisi'nin büyük parti kongresini engellemek için etkinliğin düzenlendiği fuar alanına giden yollara barikat kurdu, ulaşımı engelledi.

Göstericiler, sabahın erken saatlerinden itibaren kongrenin yapılacağı merkeze katılımcıların ulaşımını engellemek için aynı anda 10 noktayı araç trafiğine kapattı. Çok sayıda polis, bölgede yolları yeniden ulaşıma açmak ve fuar alanına erişimi sürdürüp kongre güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler ve polis arasında tansiyon yükselirken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre, AfD protestolarına yaklaşık 20 bin kişi destek verdi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Almanya, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da AfD Kongresine Büyük Protesto - Son Dakika

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