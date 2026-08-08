Almanya'da Askeri Üste İki Şüpheli İHA Görüldü - Son Dakika
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Almanya'da Askeri Üste İki Şüpheli İHA Görüldü

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Almanya'nın Mechernich kentindeki askeri üste iki şüpheli insansız hava aracı tespit edildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Mechernich kentinde Patriot hava savunma sistemlerinin bakım ve onarımının yapıldığı Alman ordusuna ait kritik bir askeri üs bölgesinde 2 şüpheli insansız hava aracı (İHA) görüldü.

Almanya'da kaynağı belirsiz insansız hava araçları görülmeye devam ediyor. Salı gecesi Leipzig/Halle Havalimanında Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının park alanındaki bölümde patlayıcı yüklü İHA bulunmasından 2 gün sonra bu kez Alman Silahlı Kuvvetleri'nin kritik bir askeri üs bölgesinde 2 şüpheli İHA görüldü. Alman Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Mechernich kentinde bulunan Alman askeri üssün üzerinde geçtiğimiz perşembe günü yerel saat ile 22.00'de 2 İHA tespit edildi.

Almanya'da Patriot Tersanesi üzerinde iki şüpheli İHA görüldü

Alman medyasında yer alan haberlere göre iki şüpheli dronun görüldüğü askeri üs, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin askeri teçhizatına ait ekipmanlar ve yedek parçalara ev sahipliği yapıyor. Söz konusu ekipmanlar ve yedek parçalar yerin 130 metre altındaki depolarda saklanıyor. Çok büyük bir alanda yer alan Mechernich askeri üssünde ayrıca onlarca Alman ordusu uzmanı tarafından "Patriot" hava savunma sistemlerinin bakım ve onarımı yapılıyor. "Patriot tersanesi" olarak bilinen üs, Avrupa'da türünün tek örneği olarak biliniyor.

İlk tespitlere göre şüpheli İHA'lar Fly-380 VTOL tipi

Alman medyası soruşturmaya ilişkin ilk raporları işaret ederek askeri üs bölgesinde görülen insansız hava araçlarının büyük ihtimalle dikey kalkış ve iniş yeteneğine sahip bir Fly-380 VTOL olduğunu aktardı. Piste gerek duymadan dikey kalkış iniş yapabilen ve ardından sabit kanatlı modda ileri seyir uçuşuna geçebilen insansız hava aracı tipi olan Fly-380 VTOL'un ölçüm, haritalama, sınır gözetimi ve ulaşılması zor bölgelerde ulaşım için kullanıldığını dikkat çekildi. Kanat açıklığı yaklaşık 4 metre olan ve 400 kilometreye kadar menzile sahip olan Fly-380 VTOL'un saatte 150 kilometre hıza ulaşabildiği, 10 kilograma kadar yük taşıyabileceği de ifade edildi.

Soruşturma sürüyor

Bonn şehrinin güneybatısında yer alan Mechernich askeri üssünde yaşanan olay sonrası polis tarafından başlatılan soruşturmanın askeri tesislerin, silah ve hassas bölgelerin izinsiz görüntülenmesi dahil olmak üzere çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. Soruşturmaya Askeri Karşı İstihbarat Servisi (MAD) ile Berlin'deki Ortak İnsansız Hava Aracı Savunma Merkezinin (GDAZ) de dahil olduğu bildirildi.

Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmuştu

Almanyada salı gecesi de Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna nakliye uçaklarının yakınında patlayıcı ve fünye yüklü bir insansız hava aracı (İHA) bulunmuştu. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in "amatör işi değil, profesyonelce yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirdiği olay sonrası Federal Başsavcılık tarafından soruşturma başlatılmış, yabancı güçlerin de fail olabileceği ihtimalinin de araştırılacağı bildirilmişti.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Askeri Üste İki Şüpheli İHA Görüldü - Son Dakika

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