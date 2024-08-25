Almanya'da festivalde gerçekleşen bıçaklı saldırıyı düzenleyen Suriyeli fail yakalandı - Son Dakika
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Almanya'da festivalde gerçekleşen bıçaklı saldırıyı düzenleyen Suriyeli fail yakalandı

Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen festivalde gerçekleşen bıçaklı saldırıyı düzenleyen 26 yaşındaki Suriyeli fail yakalandı. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

25.08.2024 13:24
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Almanya'nın Solingen kentindeki festivalde 3 kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırıyı düzenleyen 26 yaşındaki Suriyeli fail yakalandı.

Almanya'nın Solingen şehrinin kuruluşunun 650. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Düsseldorf polisi ve savcıları bugün yaptıkları ortak açıklamada, saldırının ardından olay yerinden kaçan 26 yaşındaki Suriyeli failin teslim olduğunu ve suçu kabul ettiğini aktardı. Yetkililer, "Bu kişinin gerçekten olaya karışıp karışmadığı yoğun bir şekilde araştırılıyor" dedi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'de şehrin kuruluşunun 650. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cuma akşamı gerçekleştirilen festivalde düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 8 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. - SOLINGEN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da festivalde gerçekleşen bıçaklı saldırıyı düzenleyen Suriyeli fail yakalandı - Son Dakika

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