Münih'te İsrail Konsolosluğu Önünde Ateş Açan Kişi Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Münih'te İsrail Konsolosluğu Önünde Ateş Açan Kişi Etkisiz Hale Getirildi

Almanya'nın Münih kentinde bulunan İsrail Konsolosluğu önünde bir kişi, çevreye ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken şüpheli Alman güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Konsolosluğun, 1972 Münih Olimpiyatları'nda yapılan saldırının yıl dönümünde kapalı olduğu bilgisi verildi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, İsrailli kurumları korumanın öncelikleri olduğunu belirtti.

05.09.2024 13:08
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Almanya'nın Münih kentinde bulunan İsrail Konsolosluğu önünde çevreye ateş açan kişi, Alman güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Almanya'nın Münih kentinde bulunan İsrail Konsolosluğu önünde bir kişi çevreye ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Konsolosluk binasının, kentte bulunan Nazi dönemi tarihine ilişkin bir müzenin yakınında yer aldığı öğrenilirken sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise bölgeden çatışma sesleri yükseldi.

Saldırganın yaralı olarak yakalandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, konsolosluğun 1972 Münih Olimpiyatları'nda gerçekleştirilen saldırının yıl dönümü nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi.

"İsrailli kurumları korumak önceliğimiz"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser konuya ilişkin açıklamasında, "İsrailli kurumları korumak önceliğimiz" dedi. Olayı "ciddi" olarak tanımlayan Alman Bakan Faeser, yetkililerle iletişimde olduğunu bildirdi.

Olayın, 1972 Münih Olimpiyatları'nda gerçekleştirilen saldırının yıl dönümünde yaşanması dikkat çekti. Silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 11 İsrailli ölmüştü. - MÜNİH

Kaynak: İHA

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