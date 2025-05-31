Almanya\'da küçük uçak evin üzerine düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Mönchengladbach kenti yakınlarındaki Kleinenbroich kasabasında meydana küçük bir uçak, evin üzerine düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Neuss Polis Merkezinden Claudia Suthor yerel medyaya yaptığı açıklamada, kazada biri pilot olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ölen diğer işinin uçakta mı yoksa yerde mi olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

PİLOT HAVADAYKEN ARIZAYI BİLDİRMİŞ

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, pilotun uçaktaki motor arızasını havadayken bildirdiği ve Mönchengladbach Havalimanına inmek istediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.