Almanya'da Ukraynalı, Rus istihbaratına bilgi topladığı şüphesiyle gözaltına alındı

Almanya Federal Başsavcılığı, Rus istihbaratı adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü şüphesiyle Ukrayna vatandaşı bir kişinin Brandenburg eyaletinde gözaltına alındığını bildirdi.

Almanya'da Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı. Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Ekim 2026 tarihinde soruşturma hakimliğince verilen karar kapsamında Ukrayna vatandaşı Vadym Y.'nin Brandenburg eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Vadym Y.'nin yabancı istihbarat servisi adına faaliyet göstermiş olduğundan kuvvetle şüphelenildiği belirtilen açıklamada, zanlının Temmuz 2025'ten itibaren bir aracı vasıtasıyla bir Rus istihbarat teşkilatıyla temas halinde olduğu ifade edildi.

Şüphelinin Almanya'da Rus istihbarat teşkilatı için askeri öneme sahip bilgiler topladığı kaydedilen açıklamada, bunların Almanya'daki zırhlı araçların, mühimmatın ve patlayıcı maddelerin üretimi ile NATO'nun doğu kanadını güvence altına alan üslerdeki personel ve askeri tesisler hakkındaki bilgileri içerdiği belirtildi.

Avrupa savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren kişiler hakkında da bilgi topladığı ifade edilen açıklamada sanığın yarın mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

"Almanya, yoğun casusluk faaliyetlerinin hedefi konumunda"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Karadağ'a yaptığı resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Vadym Y.'nin gözaltına alınmasını bir başarı olarak nitelendirdi. Merz, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu tür vakaları muhtemelen daha sık göreceğiz. Almanya, yoğun casusluk faaliyetlerinin hedefi konumunda. Bu bakımdan tutuklama bir başarıdır. Ancak kendimizi kandırmayalım, Rus istihbaratının Almanya'daki faaliyetleri hala yüksek seviyede" dedi.