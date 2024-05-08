Almanya'dan gelen turist Antalya'da boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Almanya'dan gelen turist Antalya'da boğularak hayatını kaybetti

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen 59 yaşındaki turist, denize girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti. Olay, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde meydana geldi. Turistin cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

08.05.2024 00:00  Güncelleme: 00:01
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Tatil için Almanya'dan geldiği Antalya'da boğularak hayatını kaybetti

ANTALYA - Almanya'dan 1 aylığına tatil için Antalya'ya gelen 59 yaşındaki adam, denize girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hamitbey Plajı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat mühendisi olan Tahir Uyar, yalnız başına denize girdi. Ancak bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran Uyar'ı fark eden otel çalışanları, hemen plaja inerek Uyar'ı denizden çıkardı. Durumun hemen 112 çağrı merkezine bildirilmesiyle birlikte, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uyar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Tahir Uyar'ın Almanya'da yaşadığı ve 1 aylığına Antalya'ya tatil için geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya'dan gelen turist Antalya'da boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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