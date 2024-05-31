Almanya, Ukrayna'ya silah kullanma izni verdi - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya silah kullanma izni verdi

Almanya hükümeti, Ukrayna'nın kendisini savunma amacıyla Alman yapımı silah ve mühimmatları Rus topraklarına karşı kullanmasına izin verdi. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Ukrayna'ya gönderilen silahların uluslararası hukuka uygun olarak kullanılacağını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'nın sadece Harkov bölgesini savunmak için ABD yapımı silahları kullanabileceğini açıklamıştı.

31.05.2024 13:49
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Almanya hükümeti, Ukrayna'nın kendisini savunma amacıyla Alman yapımı silah ve mühimmatları Rus topraklarına karşı kullanmasına izin verdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, ülkesinin Ukrayna'ya gönderdiği silahların kullanımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sözcü Hebestreit, Ukraynalıların toprakları ve özgürlükleri için savaştığını, dünyanın birçok ülkesinin askeri teçhizatla Ukrayna'yı desteklediğini vurguladı. Hebestreit, "Söz konusu olan, Ukrayna topraklarının kurtarılmasıdır ve biz, tedarik ettiğimiz silahların uluslararası hukuka uygun olarak bu amaçla kullanılması konusunda Ukrayna ile mutabık kaldık. En yakın müttefiklerimizle birlikte ve Ukrayna hükümetiyle diyalog içinde desteğimizi sürekli olarak savaşın gidişatına göre uyumlu hale getiriyoruz. Son haftalarda Rusya, başta Harkov olmak üzere sınır bölgesindeki mevzilerden saldırılar gerçekleştirdi. Hep birlikte Ukrayna'nın uluslararası hukuka göre bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. (Ukrayna) Bu amaçla bizim tarafımızdan tedarik edilenler de dahil olmak üzere verilen tüm silahları uluslararası hukuki yükümlülüklerine uygun olarak kullanabilir" ifadelerini kullandı. Böylece Alman hükümeti, Alman silah ve mühimmatların Ukrayna topraklarının savunulması amacıyla Rusya'daki hedeflere karşı kullanılmasına izin vermiş oldu.

İlk izin ABD'den

Öte yandan dün ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın sadece Harkov bölgesini savunmak için Rusya topraklarındaki hedeflere karşı ABD yapımı silahları kullanmasına izin verdiğini söylemişti. Yetkili, "Başkan kısa süre önce ekibine, Ukrayna'nın kendilerine saldıran ya da saldırmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık verebilmesi için ABD tarafından tedarik edilen silahları Harkov bölgesinde karşı ateş amacıyla kullanabileceği talimatını verdi" demişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya, Ukrayna'ya silah kullanma izni verdi - Son Dakika

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