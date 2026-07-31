Almanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 10 bine yaklaştı - Son Dakika
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Almanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 10 bine yaklaştı

Almanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 10 bine yaklaştı
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Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) raporuna göre, ülke genelinde aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 9 bin 800 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı artıyor. Almanya'daki halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre, 41 dereceyi aşan ve ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklarının ölçüldüğü haziran ayını da içeren süreçte 19 Temmuz itibarıyla 9 bin 800 kişi aşırı sıcaklar sonucu hayatını kaybetti.

EN ÇOK ETKİLENENLER 85 YAŞ ÜZERİ İNSANLAR

RKI verilerine göre, aşırı sıcaklardan en çok 85 yaş ve üzeri olan yaşlılar etkilendi. Sıcak hava dalgasına bağlı olarak 85 yaşın üzerinde olan 5 bin 420, 75-84 yaş aralığında olan 2 bin 460 kişi, 65-74 yaş aralığındaki bin 260 kişi, 65 yaşın altında ise 630 kişi sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti. 85 yaş üzeri aşırı sıcaktan hayatını kaybedenlerin 3 bin 230'ü kadınlardan, 2 bin 190'ı ise erkeklerden oluşuyor.

RKI, söz konusu kişilerin aşırı sıcakların var olan kalp-damar, akciğer ve böbrek rahatsızlıkları gibi tıbbi durumlarını kötüleştirmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

HAVA SICAKLIKLARI 41 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKARAK REKOR KIRDI

Almanya'da sıcak hava nedeniyle 2025 yılında 2 bin 550, 2024 ve 2023 yılında 3 bin, 2022 yılında 4 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı yıllar ise 6 bin 900 ölüm ile 2019, 8 bin 400 kişi ile 2018 yılı oldu. Robert Koch Enstitüsü'nün bu yılın ilk yarısına ilişkin verileri ise 2026 yılının en çok can kaybının yaşandığı yıl olacağının işaret ediyor.

Almanya'da haziran ayında hava sıcaklıkları üç gün üst üste 41 derecenin üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Almanya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 10 bine yaklaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 10 bine yaklaştı - Son Dakika
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