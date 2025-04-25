Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Almina'nın ölüm nedeni belli oldu.
Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun, bugün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi
28 yaşındaki Almina Tude Uygun, çocukluğundan beri şeker tedavisi görüyordu. Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran Almina'ya 'tip 2 diyabet' hastalığı tanısı konmuştu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina, 2024 yılı ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış ve bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Genç kızın vefatı sevenlerini yasa boğarken acılı baba Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz" dedi.
Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında hayatını kaybetti. Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen tecrübeli teknik adam, Sakarya'ya doğru yola çıktı.
Deneyimli teknik direktör, AA muhabirine "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz." açıklamasını yaptı.
Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Cenaze törenine, spor camiasından birçok ismin yanı sıra futbolcular ve Uygun ailesine yakın isimlerin katılması bekleniyor. Uygun ailesini yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenlerinin cenazeye yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Almina Tude Uygun'un ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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