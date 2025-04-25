Almina Tude Uygun'un ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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Almina Tude Uygun'un ölüm nedeni belli oldu

Almina Tude Uygun\'un ölüm nedeni belli oldu

2024 yılına şeker komasına girerek yoğun bakıma alınan teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında hayatını kaybetti. Almina Tude'nin geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.

25.04.2025 17:52
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Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Almina'nın ölüm nedeni belli oldu.

KALP KRİZİ NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun, bugün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

28 yaşındaki Almina Tude Uygun, çocukluğundan beri şeker tedavisi görüyordu. Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran Almina'ya 'tip 2 diyabet' hastalığı tanısı konmuştu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina, 2024 yılı ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış ve bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Almina Tude Uygun'un ölüm nedeni belli oldu

"MELEĞİM ALMİNA, CANIM KIZIM"

Genç kızın vefatı sevenlerini yasa boğarken acılı baba Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz" dedi.

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında hayatını kaybetti. Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen tecrübeli teknik adam, Sakarya'ya doğru yola çıktı.

Deneyimli teknik direktör, AA muhabirine "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz." açıklamasını yaptı.

Almina Tude Uygun'un ölüm nedeni belli oldu

CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Cenaze törenine, spor camiasından birçok ismin yanı sıra futbolcular ve Uygun ailesine yakın isimlerin katılması bekleniyor. Uygun ailesini yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenlerinin cenazeye yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Almina Tude Uygun'un ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emir Arslan:
    ALLAH sabır versin..ALLAH rahmet etsin 30 1 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik:
    Melek bu dünyada hep acı çekmişsin öbur tarafta Mekanın cennet olsun 22 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    mekanı cennet olsun Allah gani gani rahmet etsin 15 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah, aileyede sabırlar diliyorum. 13 0 Yanıtla
  • Aa:
    seker hastalığı yenilmez 3 4 Yanıtla
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