Alsancak\'ta Yol Tartışması Kavga ve Silah Sesleriyle Sonuçlandı

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İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde yol verme tartışması kavgaya dönüşünce tabancasında davranan kişi önce havaya sonra da kaçtığı kişilere doğru ateş açtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 05.20 sıralarında Alsancak 1471 ve 1456 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol verme tartışması bir anda kavgaya dönünce iki grup birbirine girdi. Daha sonra tabancasına davranan bir kişi ise önce havaya sonra da kaçan kişilere doğru ateş etti. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, sokakta çocukların ve kadınları olduğu, bir kadının ise şok geçirerek olayın ortasında kaldığı anlar yer aldı.

Görüntüler izlendi, şüpheliler yakalandı

Olayın kamera görüntülerini inceleyen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin A.C.V. (22) ve A.G. (22) olduğunu belirledi. Polis şüphelileri suç aletiyle birlikte yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - İZMİR