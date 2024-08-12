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Alt yapı kanalına düşen keçi kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da alt yapı kanalına düşen keçi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Adıyaman merkez Petrol Mahallesi Türmüz Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir keçi, alt yapı kanalının açık olan kapağından aşağı düştü. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanaldan keçiyi kurtarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri merdiven ile kanala girerek keçiyi halata bağladı. Çamura batan keçi yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kanaldan çıkartıldı. Çamura bulanan keçi itfaiye ekipleri tarafından yıkandıktan sonra sahibine teslim edildi.