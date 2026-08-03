Altaylı Adliyeden Ayrıldı
CHP'deki 'paralı figüran' iddiaları üzerine Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı ve adliyeden çıktı.
CHP'deki "paralı figüran" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Fatih Altaylı, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.
Kaynak: İHA
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