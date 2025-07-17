Altıeylül'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Altıeylül ilçesi Kirazköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yaklaşık 28 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanla ilgili zarar tespit çalışmaları da devam ediyor. - BALIKESİR