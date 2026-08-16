Altın İddiaları Gerçek Değil

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı sosyal medya hesaplarında, soruşturma kapsamında ele geçirilen yaklaşık 200 kilogram altının bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı sosyal medya hesaplarında, soruşturma kapsamında ele geçirilen yaklaşık 200 kilogram altının bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönünde paylaşımlar yapılmıştı. Adli makamlardan edinilen bilgilere göre söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele birimlerince firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in saklanabileceği adreslerin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu altınlara ulaşıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda altınların Yılmazlar Kimya'ya ait depoda bulunduğu, söz konusu firmanın ise kuyumculuk alanında faaliyet göstermediği belirlendi. Ele geçirilen altınların rutin bir kuyumculuk faaliyeti kapsamında bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönündeki paylaşımların soruşturmadaki bilgilerle örtüşmediği belirtildi.

Altınların kaynağı, mülkiyeti, söz konusu depoda bulundurulma nedeni ve soruşturma kapsamındaki kişi ve şirketlerle bağlantılarının adli makamlarca ayrıntılı olarak araştırıldığı öğrenildi.