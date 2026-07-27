Altındağ'da Başıboş Köpek Sorunu Devam Ediyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde başıboş köpek sorunu devam ediyor. Köpekler birbirine saldırdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki başıboş köpekler tüm uyarılara rağmen sokaklarda yaşamaya devam ediyor. Başıboş köpekler, akşam saatlerinde birbirine saldırarak ve havlayarak mahalleyi ayağa kaldırdı. O anlar telefon kamerasına yansıdı.