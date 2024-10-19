Altındağ'da Otomobil Yangını

3.Sayfa

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Doğantepe Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. - ANKARA