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Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği 2023 yılında 498 olaya müdahale etti - Son Dakika
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Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği 2023 yılında 498 olaya müdahale etti

Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, 2023 yılında ilçede meydana gelen 498 olaya müdahale ederek, vatandaşların can ve mal güvenliği için özveriyle çalıştı. İtfaiye ekipleri, yangınlar, trafik kazaları, su tahliye çalışmaları ve diğer olaylara müdahale ederek vatandaşların yardımına yetişti. Toplamda 3 bin 107 faaliyet gerçekleştiren itfaiye amirliği, 2024 yılında da aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği 2023 yılında 498 olaya müdahale etti
08.01.2024 - 10:08,
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Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, ilçede 2023 yılında meydana gelen 498 olaya müdahale ederek, vatandaşların can ve mal güvenliği için özveriyle çalıştı.

İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler gece gündüz demeden ilçede meydana gelen olaylara müdahale ederek vatandaşların imdadına yetişti.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük özveri ile görev yapan itfaiyeciler, 2023 yılı içinde 146 yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Bir yılda 16 trafik kazasında da vatandaşların yardımına yetişen ekipler, araçta sıkışan sürücüleri çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Toplam 3 bin 107 faaliyet

65 can kurtarma, 36 su tahliye çalışması yapan ekipler, 498 olaya müdahale etti, bin 903 eğitim ve tatbikat ile 208 denetim gerçekleştirdi, 235 adet diğer itfaiye olaylarında vatandaşın yanında oldu. Amirlik 2023 yılı içerisinde toplam 3 bin 107 faaliyette yer aldı.

"Var gücüyle görev başında"

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, itfaiye ekiplerinin önemli bir görevi icra ettiğini anlattı. Oral, itfaiye personellerinin en iyi şartlarda çalışmaları adına ihtiyaç duyulan tüm araç ve ekipmanlarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. 2023 yılında meydana gelen itfaiye olaylarında etkilenen vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Oral, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin 2024 yılında da var gücüyle çalışacağını söyledi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği 2023 yılında 498 olaya müdahale etti - Son Dakika


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