Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, kahvehanelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusunu kabul ettiklerini açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusu hakkında yaptığı açıklamada, Başak Hanım'ın aday aday niteliğinde olduğunu ve resmi başvuru olarak kabul ettiklerini belirtti. Koçyiğit, 3 Şubat'ta yapılacak MYK toplantısında adaylığın açıklanacağını söyledi ve İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın en güçlü aday olduğunu vurguladı.