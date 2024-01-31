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Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, kahvehanelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, kahvehanelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, kahvehanelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren kahvehanelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, çalışanların sağlık karnesi, genel temizlik gibi konular da kontrol edildi.

31.01.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren kahvehanelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren kahvehane ve çay ocaklarında fiyat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde Altınova Esnaf Sanatkarlar Odası'nca yayınlanan fiyat tarifesi esas alındı.

Diğer konulara da bakıldı

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri kahvehane ve çay ocağı denetimlerinde; iş yeri açma ruhsatı, çalışanların sağlık karnesi, genel temizlik, bağlı bulundukları odadan alınmış fiyat listesinin görünür yere asılması, yangın tüpü, oyun malzemeleri, çay bardağı ve fincan gibi malzemelerin temizliğini kontrol etti.

"Taviz vermeyeceğiz"

Denetimlerin kahvehanelerle sınırlı tutulmayıp tüm işyerlerini kapsayacak şekilde devam ettiğini belirten Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, tüketici hakları ve halk sağlığını ilgilendiren konularda asla taviz verilmeyeceğini söyledi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, kahvehanelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, kahvehanelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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