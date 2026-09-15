Altınözü Yenişehir Mahallesi'nde konteyner yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir konteynerde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çevreye sıçramaması için emniyet tedbirleri alınırken bölgede güvenlik önlemleri sürüyor.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Altınözü ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle konteynerde yangın çıktı.
Yangını fark eden ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için gerekli emniyet tedbirleri de sağlandı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangınla ilgili çalışmalar tamamlandı.
Kaynak: İHA
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