Alzaymır Hastası Kadın 48 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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Alzaymır Hastası Kadın 48 Saat Sonra Bulundu

Alzaymır Hastası Kadın 48 Saat Sonra Bulundu
05.07.2026 13:41
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Gazipaşa'da kaybolan alzaymır hastası Kiraz Aksoy, evinin yanındaki tarlada sağ olarak bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 53 yaşındaki alzaymır hastası kadın, yaklaşık 48 saat süren arama çalışmalarının ardından evinin yanındaki tarlada sağ olarak bulundu.

Gazipaşa'nın Sarıağaç Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Kiraz Aksoy'dan haber alamayan yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri Sarıağaç Mahallesi ile çevresindeki ormanlık ve kırsal alanlarda yaklaşık 48 saat boyunca gece gündüz arama yaptı.

Evine yakın mesafede bulundu

Çalışmaların 48'inci saatinde Kiraz Aksoy, sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından evinin yan tarafında bulunan tarlada sağ olarak bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aksoy, tedbir amacıyla ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gazipaşa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzaymır Hastası Kadın 48 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika

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