Alzheimer Hastası 3. Günde Bulunamadı

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Alzheimer hastası 76 yaşındaki adamın arama çalışmaları 3'üncü gününde

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşında alzheimer hastası Mustafa Aslan, arama çalışmalarının 3'üncü gününde de bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre, Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan geçtiğimiz gün yakınları tarafından haber alınamadı. Bir süre kendi imkanlarıyla köy çevresinde arayan aile endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Bölgede Bolu AFAD koordinesinde 51 personel, 15 araç ve 2 drone ile havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin, köy ve çevresinde 3 gündür arama çalışması devam ediyor.