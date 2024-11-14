Alzheimer Hastası Kadın Kayıp, Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Kadın Kayıp, Cansız Bedeni Bulundu

Alzheimer Hastası Kadın Kayıp, Cansız Bedeni Bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde 90 yaşındaki Alzheimer hastası Makbule Sertbaş, 53 saat sonra bulundu.

14.11.2024 15:16
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Muğla'nın Milas ilçesinde Alzheimer hastası 90 yaşındaki kayıp Makbule Sertbaş'ın cansız bedeni 53 saat sonra evinin yaklaşık 400 metre ilerisinde ufak su birikintisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akçalı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Makbule Sertbaş 12 Kasım Salı günü sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadın uzun süre evine dönmeyince yakınları sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, AFAD ve çok sayıda gönüllü ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, AFAD ve gönüllüler Sertbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler 53 saatlik arama çalışmaları sonucunda evine yaklaşık 400 metre uzaklıkta ufak su birikintisinde yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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