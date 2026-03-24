Alzheimer hastası kadına acil yardım

Eskişehir'de evinde düşerek yaralanan ve dakikalarca yardım bekleyen 89 yaşındaki alzheimer hastası kadın, yakınlarının kapıyı açması sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sütlüce Mahallesi Erikli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 katlı apartmanın 1'inci katında ikamet eden alzheimer hastası Z.K. (89), evinde düşerek yaralandı. İçeride yalnız olan kadının yardım çağrılarını duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kapının açılması için kadının yakınlarının gelmesi beklendi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kapıyı açmak için çilingir ya da itfaiye çağırmayı düşündü. Cep telefonu ile iletişim kurulan yaşlı kadının yakınları, çilingir ya da itfaiyeye gerek olmadığını ve kendilerinin yolda olduğunu söyledi.

"Allah sizlerden razı olsun"

Motosikletle gelen bir genç, anahtarla kapıyı açtı. İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, acı içerisinde yerde yatan yaşlı kadınla karşılaştı. Ekipleri gören kadın, "Allah sizlerden razı olsun" dedi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Z.K., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR