Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alzheimer hastası kadına acil yardım
24.03.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de düşen 89 yaşındaki kadın, yakınlarının kapıyı açmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de evinde düşerek yaralanan ve dakikalarca yardım bekleyen 89 yaşındaki alzheimer hastası kadın, yakınlarının kapıyı açması sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sütlüce Mahallesi Erikli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 katlı apartmanın 1'inci katında ikamet eden alzheimer hastası Z.K. (89), evinde düşerek yaralandı. İçeride yalnız olan kadının yardım çağrılarını duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kapının açılması için kadının yakınlarının gelmesi beklendi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kapıyı açmak için çilingir ya da itfaiye çağırmayı düşündü. Cep telefonu ile iletişim kurulan yaşlı kadının yakınları, çilingir ya da itfaiyeye gerek olmadığını ve kendilerinin yolda olduğunu söyledi.

"Allah sizlerden razı olsun"

Motosikletle gelen bir genç, anahtarla kapıyı açtı. İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, acı içerisinde yerde yatan yaşlı kadınla karşılaştı. Ekipleri gören kadın, "Allah sizlerden razı olsun" dedi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Z.K., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:01
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:06:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.