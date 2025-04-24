Alzheimer Hastası Ordu\'da Yaralı Bulundu

Ordu'da Alzheimer hastası bir kişi, ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yaralı olarak bulundu.

Olay, Perşembe ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası Necmettin A. (65), öğlen saatlerinde ikamet ettiği evden ayrıldı. Bir süre bölgede arama yapan yakınları Necmettin A.'ya ulaşamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan arama çalışmalarının ardından şahıs, evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta yaralı olarak bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan Necmettin A. ambulans ile hastaneye sevk edildi. - ORDU