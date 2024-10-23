Amanoslar\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Hatay'da Amanoslar'da çıkan orman yangını 28'inci saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, geçtiğimiz gün sabah saatlerine Dörtyol ilçesi Küllü mevkiinde Amanos Dağı eteklerinde başlamıştı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başlamıştı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle zorlu şartlarda devam eden müdahalelere Adana ve Osmaniye'den de destek gelmişti. Yangın, ekiplerin özverili çalışmasıyla 28. saatte kontrol altına alındı. - HATAY