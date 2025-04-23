Amasra\'da 23 Nisan Coşkusu: Minikler Eğlencede Buluştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllerimce dans eden minikler gönüllerince eğlendi.

Amasra Belediyesi tarafından sahilde bulunan Barış Akarsu parkında minik çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi. Yüzlerini boyatan çocuklar, palyaço ve öğretmenlerinin eşliğinde gönüllerince dans etti. Öğrenciler hep birlikte zıplayarak ve çığlıklar atarak eğlendi. Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, tek tek çocukların bayramını kutladı. - BARTIN