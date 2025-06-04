Amasra'da Doğalgaz Sevinci: İlk Abonelere Doğal Gaz Verilmeye Başlandı - Son Dakika
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Amasra'da Doğalgaz Sevinci: İlk Abonelere Doğal Gaz Verilmeye Başlandı

04.06.2025 16:03
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Kurban Bayramı öncesinde Amasra'da doğalgaz hizmeti verilmeye başlandı. 300 abonenin 28'ine doğal gaz ulaştırıldı. İlk kez doğal gaz alan Hüseyin Albayrak, bayram mutluluğunu paylaştı.

Amasra'da doğalgaz sevinci

Kurban Bayramı öncesinde başvurusu tamamlanan 300 abonenin 28'ine doğal gaz verildi

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde ibaşvuru yapan 300 abonenin 28'ine doğalgaz verildi. İlk doğalgazın verildiği hane sahiplerinden Hüseyin Albayrak, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile birlikte ilk kahveyi pişirdi.

Türkiye'nin en gözde turistik şehirlerinden olan Bartın'ın Amasra ilçesinde doğal gaz hattının döşeme ve testlerin tamamlanmasının ardından abonelik başvurularının alımına başlanmıştı. İşlemleri tamamlayarak, sözleşmesi imzalanan 300 aboneden 28'ine gaz verimine başlandı.

Doğalgazın ilk verildiği hanelerden olan Kum mahallesi Dereyanı Sokak 43 Nolu müstakil evin sahibi Hüseyin Bayraktar, verilen ilk doğalgaz ile kahve pişirdi. Çifte bayram yaşadıklarını belirten Hüseyin Albayrak, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim, Allah herkesten razı olsun. Artık rahatça duş alabileceğiz. Her işimiz kolaylaştı" diye konuştu.

Albayrak ile ilk kahveyi birlikte pişiren Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da, "Hüseyin amcamızın bayram öncesindeki bu mutluluğuna ortak olduk. Artık evlere ve işyerlerine doğalgaz verilmeye başlandı. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Çakır ve hane sahibi Albayrak'ın pişirdiği kahveler afiyetle içildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasra'da Doğalgaz Sevinci: İlk Abonelere Doğal Gaz Verilmeye Başlandı - Son Dakika

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