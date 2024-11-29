Amasra'da Rus Turistlerin Son Seferi Erken Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amasra'da Rus Turistlerin Son Seferi Erken Tamamlandı

Amasra\'da Rus Turistlerin Son Seferi Erken Tamamlandı

Bartın'ın Amasra ilçesine bu yılın son seferi ile gelen Rus turistler, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk kez erken ayrılarak Rusya'ya dönmek zorunda kaldı. 2023 yılında toplamda 72 bin 753 turistin geldiği Amasra, doğal güzellikleri ve tarihi ile dikkat çekiyor.

29.11.2024 17:12  Güncelleme: 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesine bu yılın son seferi ile gelen Rus turistler, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle ilk kez erkenden ilçeden ayrıldı.

Rusya- Türkiye arasında turistik yolcu taşıyan Astoria Grande gemisi, Bartın'ın Amasra ilçesine bu yıl 26., toplamda ise 59. seferini düzenledi. Sabahın erken saatlerinde 906 yolcu, 434 mürettebat ile Amasra limanına yanaşan gemi, 2024 yılı içerisinde 25 bin 115'i yolcu, 11 bin 367'si mürettebat olmak üzere toplam 36 bin 482 kişiyi ilçeye getirdi.

Bu yılın son seferini gerçekleştiren gemi ile ilçeye; 2022 yılından bugüne kadar 47 bin 272 yolcu, 25 bin 481 mürettebat olmak üzere toplam 72 bin 753 kişi geldi.

Gemi, Karadeniz ve Rusya'da beklenen olumsuz hava şartlarına yakalanmaması için ilk kez öğle saatlerinde limandan ayrılarak Rusya'ya doğru yola çıktı.

İlçeye gelen Rus turistlerin de bölge esnafının da memnun ayrıldığını ifade eden Amasra Belediyesi Meclis Üyesi Galip Kaan Başaran, "Amasra, denizi, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve sessizliği ve sakinliği ile yabancı turistlerin gezip görmek istediği yerler arasında yer alıyor. Bu nedenle sürekli ilçemize ilgi her geçen gün artıyor. İlçemizin yöneticileri, esnafları ve vatandaşları da bu duyarlılıkla misafirlerimizi karşılıyor ve ağırlıyoruz. Bu yılın son seferi düzenlenen gemi, Ocak ayının ilk haftasında ise yeni yılın ilk seferini gerçekleştirmesini bekliyoruz" dedi.

Bartın il merkezi ve Amasra ilçesindeki turistik yerleri gezerek tarihi çarşıda alışveriş yapan turistler de saat 14.30'da Amasra Limanı'ndan ayrılan gemi ile Rusya'ya doğru yola çıktı.

Geminin limandan ayrıldığı anlarda ise renkli görüntüler yaşandı. Limanda gezen Amasralılar ve yerli turistler, yakından gördükleri 193 metre uzunluk ve 30 metre genişliğe sahip 11 katlı dev geminin limandan ayrıldığı anları ilgiyle seyretti. Kiminin pürdikkat izlediği o anları kimi ise cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bazıları da geminin güvertesinde bulunan Rus turistlere el sallayarak veda etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Etkinlikler, 3-sayfa, Ulaşım, Kültür, Amasra, Turizm, Yaşam, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasra'da Rus Turistlerin Son Seferi Erken Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:17 Memur kanunu değişiyor İşte TBMM’ye sunulan teklif Memur kanunu değişiyor! İşte TBMM'ye sunulan teklif
16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 18:31:01. #1.11#
SON DAKİKA: Amasra'da Rus Turistlerin Son Seferi Erken Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.