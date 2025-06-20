Amasra'da Yoğun Yaz Sezonu Bekleniyor - Son Dakika
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Amasra'da Yoğun Yaz Sezonu Bekleniyor

Amasra\'da Yoğun Yaz Sezonu Bekleniyor
20.06.2025 17:11  Güncelleme: 17:17
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Bartın'ın Amasra ilçesi, yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayacak. Hafta içi 20 bin, hafta sonu ise 35 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor. Belediye ve esnaf, misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Bartın'da muhteşem doğası, denizi ve kültür varlıkları ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gören 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesine yaz döneminde hafta içi her gün ortalama 20 bin, hafta sonlarında ise 35 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çeşmi Cihan yani göz bebeği olarak nitelendirdiği ve ilkçağdan itibaren günümüze kadar Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde var olmuş bir liman kasabası olan Bartın'ın Amasra ilçesi, karne tatilinin başlaması ve YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından yoğun bir yaz sezonuna hazırlanıyor. Kurban Bayramı ve öncesindeki 5 günde 60 bin günü birlikçi turistin gezdiği Amasra, hafta içinde 20 bin, hafta sonlarında ise 30 bini aşkın kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkların tamamlandığını belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirdik. Esnafımız da hazırlıklarını yaptı. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde tatillerini, izinlerini geçirmeleri için diğer kurumlarla birlikte organize bir şekilde çalışma yürüttük. Kurban bayramında 60 bini aşkın ziyaretçi sayısı, bize önümüzdeki yaz sezonun da çok yoğun geçeceğini gösterdi. Hafta içerisinde nüfusumuzun 3 katı misafir bekliyoruz. Hafta sonlarında ise bu sayının 35-40 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Biz hazırız, gelecek misafirlerimize şimdiden iyi tatiller, eğlenceler diliyoruz" dedi.

Esnaf Melih Saydam ise "Yoğun bir sezon bekliyoruz. Biz esnaflar da bu çerçevede hazırlıklarımızı yaptık. Sorunsuz bir şekilde sezonun tamamlanması için yoğun bir tempoda çalışacağız. Herkesi bölgemize bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir tarafından ilçeyi gezmeye gelen vatandaşlar ise hayran kaldıklarını belirterek, yeniden geldiklerini kaydetti.

Gelen yerli turistler, Amasra'nın muhteşem doğasını yakından görme şansı yakalarken, berrak ve temiz denizinde ise yüzmenin güneşin keyfini sürebiliyor. Ayrıca ilçedeki tarihi sokaklarını, sahilini de görebilen turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi yerleri de gezebiliyor.

2023 yılında 2 milyon 200 bin, 2024 yılı sonuna kadar 3 milyonu aşkın ziyaretçinin gördüğü ilçede 2025 yılında ise toplamda 4 milyonu aşkın turistin ağırlanması hedefleniyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasra'da Yoğun Yaz Sezonu Bekleniyor - Son Dakika

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