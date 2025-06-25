Amasra'ya Gelen Rus Turist Sayısında Rekor Artış - Son Dakika
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Amasra'ya Gelen Rus Turist Sayısında Rekor Artış

Amasra\'ya Gelen Rus Turist Sayısında Rekor Artış
25.06.2025 18:08  Güncelleme: 18:20
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Amasra ilçesine 2024 yılında gelen Rus turist sayısı, gerçekleştiren kruvaziyer seferlerinde yeni rekorlarla 19 bin 211'e ulaştı. Bu yıl toplamda 25 bin turist gelmesi bekleniyor.

Rusya'dan Türkiye'ye kruvaziyer turizm ile gelen turist sayısında bu yıl rekor üstüne rekor kırılıyor. Rus turistlerin akın ettiği Bartın'ın Amasra ilçesine son seferde ise bin 186 yolcu ve 452 mürettebat sayısı ile bir rekor daha kırıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden kalkan ve Rus turistleri Türkiye'ye getiren Astoria Grandr gemisinin en önemli durakları arasında ye alan Bartın'ın Amasra ilçesinde bu yıl rekor üstüne rekor kırılıyor. Ağustos 2022 yılında başlayan seferlerde her geçen gün yolcu sayısı artan geminin 3 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen bu yılın ilk, toplamda ise 60. seferinde bin 151 yolcu, 432 personel sayısı ile rekor kırılmıştı. 34 ayda düzenlenen toplam 73 seferin sonuncusunda ise yeni bir rekor kırıldı. Bugün gelen bin 186 yolcu ve 452 mürettebat sayısı ile tüm zamanların en yüksek sayıya ulaşılırken, bu yılın ilk seferi, 2024 yılının Ocak ve Eylül aylarında gerçekleşen seferdeki rekor yolcu sayıları da geçildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Rust turistleri ağırlamaktan memnun olduklarını ifade ederek, "Bu günkü seferin ayrı bir önemi var. Tek seferde en fazla yolcunun geldiği sefer oldu. Rus misafirlerimiz, bölgemizde denizin, güneşin doğanın balığın keyfini sürüyor" diye konuştu.

Bu yıl gelen turist sayısı 19 bini aştı

Bu yıl gerçekleşen 14. seferde gelen Rus turist sayısı toplamda 19 bin 211 yolcu ve mürettebata ulaştı. Yıl boyunca devam etmesi planlanan seferlerle bu yılki yolcu ve mürettebat sayısının 25 bini bulması bekleniyor.

34 ayda 91 bini aşkın Rus turis geldi

Gemi sefelerinin yapıldığı 34 ay içerisinde gerçekleşen 73 seferde ise ilçeye gelen turist sayısı 60 bin 317 yolcu, 31 bin 647 mürettebat olmak üzere toplamda 91 bin 964 kişiye ulaştı. Yıl sonunda ise Amasra'ya gelen yolcu ve mürettebat sayısının 100 bini aşması hedefleniyor.

Doğanın ve güneşin tadını çılarıyorlar

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande isimli kurvaziyer ile birlikte gelen turistlerin en beğendiği durak oluyor. Rus turistler, Amasra'nın muhteşem doğasında tarihi sokaklar, deniz, güneş ve balık yemeklerinin de tadını çıkarıyor. Plajlarda yüzüp güneşlenen turistler, muhteşem doğasında ise Türkiye hatırası olarak fotoğraf çekliyor.

En çok beğenilen yerler arasına girdi

Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olan, tarih boyunca bölgenin liman ve ticaret merkezi konumundaki Amasra, Rusya ile Türkiye arasındaki deniz yolculuğunda en önemli duraklar arasına girdi. Geminin her seferinde yapılan anketlerde de en beğenilen ilk 5 durak arasında çıkan Amasra, Rust turislerin en fazla uğradığı en beğenilen yer oldu. Amasra, kruvaziyer truzminde turistlerin Türkiye genelinde ise en çok gezip gördüğü yerler sıralamasında 4. bölge oldu.

Bartın ve Safranbolu'yu da gezme imkanı

İlçedeki tarihi kemere köprüsü, tarihi çarşı, müze, Ağlayan Ağaç, Küçük ve Büyük Liman bölgeleri de turistlerin en yoğun ilgösterdiği lokasyonlar oluyor. Amasra'ya gelen turistler, ayrıca Bartın Irmağı, Bartın Kent Müzesi, Güzelcehisar Lav Sütunları ve Dünya Miras Listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçesine düzenlenen tur organizasyonlarına da katılım sağlayabiliyorlar. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasra'ya Gelen Rus Turist Sayısında Rekor Artış - Son Dakika

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