Amasya'da 460 gram metamfetamin ve 196 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Amasya'da 460 gram metamfetamin ve 196 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Amasya\'da 460 gram metamfetamin ve 196 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, S.Ş ve M.Ü isimli şahısların il dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri satışa sunacakları bilgisine ulaştı. Şahısların kullandığı araç Merzifon ilçesinde durduruldu ve yapılan aramada 460 gram metamfetamin ve 196 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

10.05.2024 17:01
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Amasya'da jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 460 gram metamfetamin ve 196 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda S.Ş ve M.Ü isimli şahısların il dışından uyuşturucu madde getirerek satışa sunacağı yönünde bilgi alınması üzerine şahısların kullandığı araç Merzifon ilçesinde tespit edilerek durduruldu.

Araçta yapılan aramada 460 gram metamfetamin ve 196 adet sentetik uyuşturucu hap tespit edilerek el konuldu. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da 460 gram metamfetamin ve 196 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da 460 gram metamfetamin ve 196 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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