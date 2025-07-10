Amasya\'da 500 Dönüm Tarım Arazisi Yandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 dönüm tarım arazisi yandı. Yangında bir ahır ve traktör alevlerden zarar gördü. Yanan alan havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Çavunudur köyünde arpa ve buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Merzifon İtfaiyesi ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, iş makinelerinin de kulllanımasıyla ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. - AMASYA