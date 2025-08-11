Amasya\'da Anne ve Oğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Amasya'da otomobil ve patpatın çarpıştığı kazada anne ile oğlu olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Anne Nesrin Pazar'ın yıllar önce böbreğini verdiği oğlu Fatih Pazar ile aynı kazada hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya- Taşova karayolu Çiğdemlik köyü yakınlarında Kasım Kayretli (50) idaresindeki 06 DZA 434 plakalı otomobil ile Fatih Pazar'ın kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kaza bölgesine polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patpattaki Nesrin Pazar (53) ve oğlu Fatih Pazar (24) olay yerinde hayatını kaybederken, patpattaki 1 kişi ve otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Pazar ailesinin yakınları kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı. Talihsiz annenin aynı kazada birlikte hayatını kaybettiği oğluna böbreğini verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA