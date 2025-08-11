Amasya'da Anne ve Oğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Amasya'da Anne ve Oğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Amasya\'da Anne ve Oğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
11.08.2025 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da otomobil ve patpat çarpıştı, anne ve oğlu hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil ve patpatın çarpıştığı kazada anne ile oğlu olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Anne Nesrin Pazar'ın yıllar önce böbreğini verdiği oğlu Fatih Pazar ile aynı kazada hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya- Taşova karayolu Çiğdemlik köyü yakınlarında Kasım Kayretli (50) idaresindeki 06 DZA 434 plakalı otomobil ile Fatih Pazar'ın kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kaza bölgesine polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patpattaki Nesrin Pazar (53) ve oğlu Fatih Pazar (24) olay yerinde hayatını kaybederken, patpattaki 1 kişi ve otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Pazar ailesinin yakınları kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı. Talihsiz annenin aynı kazada birlikte hayatını kaybettiği oğluna böbreğini verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, amasya, trafik, Taşova, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Anne ve Oğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
İsviçre’de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı İsviçre'de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı
AFAD’dan Balıkesir’deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu AFAD'dan Balıkesir'deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu
İsrail ordusu Gazze’de gazetecileri hedef aldı 5 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusu Gazze'de gazetecileri hedef aldı! 5 kişi hayatını kaybetti

19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:31
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:48
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
07:42
Avustralya Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı
Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
07:11
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
07:11
Türkiye beşik gibi Ankara güne depremle uyandı
Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 20:25:18. #7.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Anne ve Oğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.